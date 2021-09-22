Перенесений на осінь бій між володарями золотого дубля та віце-чемпіонами України всі чекають з особливим нетерпінням. Де дивитися матч Шахтар – Динамо онлайн? Гру покажуть на oll.tv. Також Суперкубок можна переглянути на каналі "Футбол 1", де о 20:00 та відразу після гри працюватиме Студія LIVE. Перша дуель Де Дзербі та Луческу. Іскри летіли вже на прес-конференції тренера Шахтаря. Динамо завойовувало звітний трофей 9 разів. Донеччани брали Суперкубок України у решті 8 випадках. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує о 21:00. Цей турнір кияни вигравали частіше і в особистих зустрічах (8:5). Команда Луческу продовжує захист титулу, очолюючи таблицю УПЛ. Підопічні Де Дзербі відстають на 3 очки. Уже 3 жовтня принципові суперники зійдуться в новій очній битві – за перше місце Прем'єр-ліги.

Шахтар – Динамо: анонс і прогноз на матч за Суперкубок України

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрік, Педрінью – Траоре

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга