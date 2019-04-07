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Шахтер – Динамо: 2-й дополнительный тайм в драматическом матче 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями

19:15 2168 Читати українською
Шахтер – Динамо: 2-й дополнительный тайм в драматическом матче 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями
Шахтер – Динамо 7 апреля 2019: счет и обзор матча 1/4 финала Кубка Украины 2018/19
Тарас Котив Тарас Котив

Шахтер принимает Динамо в рамках четвертьфинал Кубка Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игра проходит в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Поединок транслирует канал "Футбол 1". Судьбу полуфиналиста решает один-единственный матч. Отметим, что уже 8 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Динамо попытается взять реванш за проигранный в том же Харькове драматический матч УПЛ (первое поражение Хацкевича от Фонсеки в чемпионате). Кроме этого, киевляне проиграли предыдущий финал Кубка именно Шахтеру. Это Классическое, следовательно, эмоции и напряженная битва нам гарантированы.

Шахтер – Динамо – видео гола и обзор матча

На первых же секундах Бурда врезал по ногам Мораес. Тайсон метров с 34 пробил в стенку динамовцев. Просто сумасшедший момент на 9-й минуте завершил ударом из-за пределов штрафной Гармаш. Миколенко прошел по левому флангу и выполнил нацеленный прострел. Вербич и Шапаренко несколькими ударами подряд ввели Шахтер в состояние паники в пределах вратарской, а в итоге Пятов даже не среагировал на выстрел Дениса с лета - аккуратно под левую стойку. Вербичи разогнал быструю контру в центре поля. Цыганков с Шапаренко разыграли красивую стенку, но Николай не прошил Пятова с близкого расстояния.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Тайсон в борьбе врезал Цыганкову рукой в лицо. Это желтая, решил арбитр, хотя крик Виктора над ОСК Металлист раздался очень громко. Тайсону позволили пробить метров с 18 – мощный удар нашел перекладину. После противоречивой желтой Кендзере команды завелись. Падение за падением, крики и апелляции к судье с обеих сторон. Коваленко почему-то отказался пожать руку Гармашу, хотя его толкал вовсе не Денис. Шепелев после затяжной атаки Динамо пробил рядом со штангой.

Цыганков на 38-й сам заработал штрафной, сам же и исполнил. Штанга спасла Шахтер, хотя казалось, что Пятов также имел шансы потянуть. Степаненко дважды в минуту жестко сыграл в подкате вблизи центральной оси. Арбитр дал желтую за менее грубый фол. Патрик врезал по шее Вербича, арбитр дал продолжить быструю атаку гостей, а потом таки выписал очередной "горчичник". Цыганков сначала загубил контру неточным ударом, а затем подал угловой. Кендзере дали пробить без помех, и Шахтеру повезло, что круглый не лег на ногу Томаша, который такие забивал и в составе Динамо, и за сборную Польши. Итог первой половины неутешителен для команды Фонсеки – 0:2 по ударам в створ, 1:5 в целом и даже контроль мяча проигран 40% на 60%.

Фонсека сразу после перерыва выпустил Соломона вместо инертного Патрика. Тайсон переместился в центр, а именно джокер Шахтера получил блестящий шанс сравнять счет. Соломон завершил комбинацию Тайсона и Исмаили – Бойко совершил первый сейв за 50 минут. Впоследствии Манор навесил на Мораеса, но тот промазал. Прошло менее минуты, как экс-динамовец вышел еще и на свидание с Бойко, не сумев пробить Дениса.

Динамо оправилось и провело две быстрые контратаки. Вербич с Шапаренко не поняли друг друга и загнали себя в офсайд. Затем Исмали идеально отыграл в отборе против словенца на 11 метрах. Кадар за несколько секунд привез 2 голевых момента. Если Марлос завозился с мячом и простил, то Тайсон, который заблокировал вынос Тамаша, поделился мячом с Мораесом – это был расстрел. Гармашу арбитр показал противоречивую желтую в центре поля. После этого Денис завелся и решил показать свою "фе" бывшему партнеру Мораесу. Не то место и не тот прием. Даже у самого Гармаша голова от этого заболела. Красная карточка на ровном месте.

Марлос элегантно выкатил пятой на Тайсона, однако капитану Шахтера в последний момент помешали пробить. Шапаренко пробросил мяч перед Мораесом, и Жуниор скосил его. Это вторая желтая. По красным также ничья. Шепелев грубо стал на ногу Коваленко, став 5-м игроком Динамо с желтой карточкой. Кривцов задел Сидклея, но судья придумал симуляцию и очередное предупреждение. Хацкевич встретил это решение смехом.

Соломон попытался взять игру на себя в последние минуты основного времени, а рефери помог киевлянам прервать острый пас на Тайсона. Буяльский сорвал острую контру, и это 7-я желтая у динамовцев. Соломон откровенно сзади по ногам ударил Сидклея. Гости требовали красную, но судья выписал желтую. Нас ждал овертайм, или еще 2 по 15!

В первом дополнительном тайме Динамо наконец-то создало момент, которого ждали более 50 минут. Разыграли комбинацию фланговые защитники. Кендзера подал на дальнюю штангу, а там Миколенко сыграл на опережение. Единственное плохое в этом моменте – удару откровенно не хватило точности. Цыганков прошел сквозь всех защитников, однако Сидклей не смог замкнуть дальнюю штангу, потому что в последний момент Хочолава подставил "клюшку". Команды будто вдруг поменялись ролями, чередуя таймы, которые играли первым номером.

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