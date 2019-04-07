Шахтер – Динамо: 2-й дополнительный тайм в драматическом матче 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями

Шахтер принимает Динамо в рамках четвертьфинал Кубка Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игра проходит в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Поединок транслирует канал "Футбол 1". Судьбу полуфиналиста решает один-единственный матч. Отметим, что уже 8 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Динамо попытается взять реванш за проигранный в том же Харькове драматический матч УПЛ (первое поражение Хацкевича от Фонсеки в чемпионате). Кроме этого, киевляне проиграли предыдущий финал Кубка именно Шахтеру. Это Классическое, следовательно, эмоции и напряженная битва нам гарантированы.

Шахтер – Динамо – видео гола и обзор матча

На первых же секундах Бурда врезал по ногам Мораес. Тайсон метров с 34 пробил в стенку динамовцев. Просто сумасшедший момент на 9-й минуте завершил ударом из-за пределов штрафной Гармаш. Миколенко прошел по левому флангу и выполнил нацеленный прострел. Вербич и Шапаренко несколькими ударами подряд ввели Шахтер в состояние паники в пределах вратарской, а в итоге Пятов даже не среагировал на выстрел Дениса с лета - аккуратно под левую стойку. Вербичи разогнал быструю контру в центре поля. Цыганков с Шапаренко разыграли красивую стенку, но Николай не прошил Пятова с близкого расстояния.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Тайсон в борьбе врезал Цыганкову рукой в лицо. Это желтая, решил арбитр, хотя крик Виктора над ОСК Металлист раздался очень громко. Тайсону позволили пробить метров с 18 – мощный удар нашел перекладину. После противоречивой желтой Кендзере команды завелись. Падение за падением, крики и апелляции к судье с обеих сторон. Коваленко почему-то отказался пожать руку Гармашу, хотя его толкал вовсе не Денис. Шепелев после затяжной атаки Динамо пробил рядом со штангой.

Цыганков на 38-й сам заработал штрафной, сам же и исполнил. Штанга спасла Шахтер, хотя казалось, что Пятов также имел шансы потянуть. Степаненко дважды в минуту жестко сыграл в подкате вблизи центральной оси. Арбитр дал желтую за менее грубый фол. Патрик врезал по шее Вербича, арбитр дал продолжить быструю атаку гостей, а потом таки выписал очередной "горчичник". Цыганков сначала загубил контру неточным ударом, а затем подал угловой. Кендзере дали пробить без помех, и Шахтеру повезло, что круглый не лег на ногу Томаша, который такие забивал и в составе Динамо, и за сборную Польши. Итог первой половины неутешителен для команды Фонсеки – 0:2 по ударам в створ, 1:5 в целом и даже контроль мяча проигран 40% на 60%.

Фонсека сразу после перерыва выпустил Соломона вместо инертного Патрика. Тайсон переместился в центр, а именно джокер Шахтера получил блестящий шанс сравнять счет. Соломон завершил комбинацию Тайсона и Исмаили – Бойко совершил первый сейв за 50 минут. Впоследствии Манор навесил на Мораеса, но тот промазал. Прошло менее минуты, как экс-динамовец вышел еще и на свидание с Бойко, не сумев пробить Дениса.

Динамо оправилось и провело две быстрые контратаки. Вербич с Шапаренко не поняли друг друга и загнали себя в офсайд. Затем Исмали идеально отыграл в отборе против словенца на 11 метрах. Кадар за несколько секунд привез 2 голевых момента. Если Марлос завозился с мячом и простил, то Тайсон, который заблокировал вынос Тамаша, поделился мячом с Мораесом – это был расстрел. Гармашу арбитр показал противоречивую желтую в центре поля. После этого Денис завелся и решил показать свою "фе" бывшему партнеру Мораесу. Не то место и не тот прием. Даже у самого Гармаша голова от этого заболела. Красная карточка на ровном месте.

Марлос элегантно выкатил пятой на Тайсона, однако капитану Шахтера в последний момент помешали пробить. Шапаренко пробросил мяч перед Мораесом, и Жуниор скосил его. Это вторая желтая. По красным также ничья. Шепелев грубо стал на ногу Коваленко, став 5-м игроком Динамо с желтой карточкой. Кривцов задел Сидклея, но судья придумал симуляцию и очередное предупреждение. Хацкевич встретил это решение смехом.

Соломон попытался взять игру на себя в последние минуты основного времени, а рефери помог киевлянам прервать острый пас на Тайсона. Буяльский сорвал острую контру, и это 7-я желтая у динамовцев. Соломон откровенно сзади по ногам ударил Сидклея. Гости требовали красную, но судья выписал желтую. Нас ждал овертайм, или еще 2 по 15!

В первом дополнительном тайме Динамо наконец-то создало момент, которого ждали более 50 минут. Разыграли комбинацию фланговые защитники. Кендзера подал на дальнюю штангу, а там Миколенко сыграл на опережение. Единственное плохое в этом моменте – удару откровенно не хватило точности. Цыганков прошел сквозь всех защитников, однако Сидклей не смог замкнуть дальнюю штангу, потому что в последний момент Хочолава подставил "клюшку". Команды будто вдруг поменялись ролями, чередуя таймы, которые играли первым номером.