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Шахтер – Динамо – видео гола

17:24 203 Читати українською
Шахтер – Динамо – видео гола
Шахтер – Динамо – видео голов / Фото ФК Динамо

Шахтер принимает Динамо в четвертьфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо.

 
Денис Гармаш 9’
9’ Денис Гармаш

Поединок начался очень динамично.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Игроки Динамо после затяжной атаки сумели открыть счет. Точным ударом отличился Денис Гармаш.

Видео гола Гармаша:

Теги
Кубок Украины Видеоновости Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
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