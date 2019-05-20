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Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

20 мая 18:08 364 Читати українською
Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ
Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ 22.05.2019

Шахтер будет противостоять Динамо в поединке 30-го тура УПЛ 2018/19. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Динамо в рамках 30-го тура Премьер-лиги состоится 22 мая в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 19:36 – специально в честь победы Шахтера в чемпионате. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты букмекера Фаворит отдают предпочтение хозяевам. Коэффициент на победу Шахтера – 1,94, тогда как триумф Динамо оценивается в 3,55. Коэффициент на ничью – 4,00.

Специалисты конторы Betfair тоже считают Шахтер фаворитом поединка. Победа "горняков" оценивается в 1,74, а потенциальная виктория "бело-синих" в этом матче – 3,1. Вероятность ничьи – 2,72.

Напомним, данный поединок уже не имеет никакого турнирного значения, поскольку Шахтер обеспечил себе чемпионский титул за 3 тура до финиша. Динамо завершит сезон на второй позиции чемпионата.

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