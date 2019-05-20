Шахтар протистоятиме Динамо в поєдинку 30-го туру УПЛ 2018/19. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо в рамках 30-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 22 травня у Харкові на ОСК Металіст. Стартовий свисток пролунає о 19:36 – спеціально на честь перемоги Шахтаря в чемпіонаті. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти букмекера Фаворит віддають перевагу господарям. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1,94, тоді як тріумф Динамо оцінюється у 3,55. Коефіцієнт на нічию – 4,00.

Фахівці контори Betfair теж вважають Шахтар фаворитом поєдинку. Перемога "гірників" оцінюється у 1,74, а потенційна вікторія "біло-синіх" у цьому матчі – 3,1. Ймовірність нічиєї – 2,72.

Нагадаємо, даний поєдинок вже не має жодного турнірного значення, позаяк Шахтар забезпечив собі чемпіонський титул за 3 тури до фінішу. Динамо завершить сезон на другій позиції чемпіонату.

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