Песни, танцы и литры шампанского – как Шахтер праздновал чемпионский титул

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины сезона 2018/19. "Футбол 24" предлагает посмотреть лучшие моменты празднования Паулу Фонсеки и компании.

Шахтер стал недосягаемым для Динамо за 3 тура до финиша чемпионата. Победа над Зарей в 29-м туре УПЛ позволила "горнякам" стать 12-кратным чемпионом Украины (у "бело-синих" осталось 15 побед в чемпионате).

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Дончане начали праздновать третье подряд чемпионство еще на поле Славутич-Арены. Действо продолжилось в раздевалке – не обошлось без традиционных песен, танцев и шампанского. Особенно старались Тайсон и Паулу Фонсека, которые были самыми активными участниками праздника.

Напомним, ранее Шахтер выиграл Кубок Украины, обыграв в финале Ингулец, а в среду после матча с Динамо клуб запланировал концерт в честь завоевания чемпионского титула.