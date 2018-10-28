Шахтар в меншості дотиснув Десну завдяки голу на останніх хвилинах

Шахтар обіграв Десну в матчі 12 туру УПЛ та зміцнив лідерство в турнірній таблиці. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Десна розпочався на ОСК Металіст о 19:00. Після 11 турів "гірники" лідирували в турнірній таблиці, випереджаючи на 2 очки Динамо. Десна з 13 пунктами посідала 7 позицію в чемпіонаті. Перед матчем привітання та спеціальну футболку отримав Андрій Пятов, для якого цей поєдинок став 400-м у складі Шахтаря.

Наставник "гірників" Паулу Фонсека вдався до певної ротації, адже вже у вівторок донеччан очікує вкрай важливий матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. У стартовому складі вийшли Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Веллінгтон Нем, Майкон та Кайоде. В запасі опинились Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко.

Шахтар – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Матч, який відкривав друге коло УПЛ 2018/19, розпочався доволі активно. Вже на 3-й хвилині після швидкої атаки Шахтаря Веллінгтон Нем пробивав по воротах з меж штрафного майданчика – невлучно. Десна відповіла просто вбивчим моментом: Картушов у центрі поля обіграв Кривцова та після швидкого рейду вийшов практично віч-на-віч з Пятовим. Хавбек міг пробивати і сам, проте вирішив віддати на Філіппова, який з вбивчої позиції не влучив у ворота! До слова, у цьому епізоді міг бути невеличкий офсайд, який, втім, не був зафіксований арбітром зустрічі.

Після цього "гірники" серйозно взялись за справу. Удар Марлоса прийшовся у руки Пасту, а от постріл Алана Патріка був доволі небезпечним, проте м'яч пройшов повз ворота. Була ще одна непогана атака, яка завершилась прострілом Бутка. Втім, господарі зуміли в цьому епізоді витиснути лише кутовий.

На 26-й хвилині гості створили ще одну хорошу нагоду – Артем Фаворов проскочив двох суперників та відкотив під удар Якиміву, який пробив з метрів 15-ти – повз ворота! У наступній атаці Ісмаїлі прострілив на Нема, проте бразилець не зумів як слід влучити по м'ячу і хороший момент було втрачено. За кілька хвилин Шахтар заробив право на перспективний штрафний, проте виконав його невдало – удар Патріка прийняла на себе стінка.

Перший тайм так і завершився нулями на табло ОСК Металіст. "Гірники" володіли перевагою, створили кілька нагод для взяття воріт, проте Десна як мінімум двічі могла ловити Шахтар на контратаках.

Другу половину гри, як і належить фавориту, активніше розпочав Шахтар. На 50-й хвилині Гітченко вибив м'яч після небезпечного прострілу Марлоса зі штрафного. За кілька хвилин двічі пробивав Ісмаїлі – обидві спроби виявились неточними. На 57-й хвилині той же бразилець знову небезпечно прострілив – поруч зі стійкою! Ще за 2 хвилини вже Бутко не влучив у ворота з гострого кута. Десна в ці хвилини відверто сіла на свою половину поля, практично не думаючи про будь-яку контргру.

Цікавий епізод стався на 62-й хвилині. Сергій Бойко призначив штрафний в бік воріт Десни та показав жовту картку Коберідзе, у якого вже було попередження. Втім, після того, як арбітр показав гравцю гостей червону картку, за кілька миттєвостей Бойко змінив своє рішення та виписав "гірчичник" Браткову. Сам удар зі штрафного парирував Паст.

А от на 64-й хвилині Бойко вилучив з поля Кайоде. Нігерієць отримав пряму червону картку за те, що у боротьбі наступив на гравця суперника. Тут вже арбітр матчу свого рішення не змінив та залишив господарів у меншості. Це рішення рефері спричинило активні протести тренерського штабу Шахтаря, після чого був вилучений асистент Паулу Фонсеки Нуну Кампуш.

Шахтар продовжував атакувати, проте чернігівцям у чисельній більшості стало захищатись дещо легше. Втім, періодично підопічні Рябоконя не цурались маленьких футбольних хитростей – подекуди відвертої гри на відбій та затягування часу. На 86-й хвилині Десна знову вибігла у хорошу контратаку. Картушов вивів Хльобаса на ворота Пятова, проте удар екс-динамівця зумів заблокувати Кривцов.

Проте "гірники" все ж зуміли вирвати перемогу. Мораєс заробив штрафний, який шикарно виконав Майкон. 1:0 – важка перемога Шахтаря. Команда Паулу Фонсеки набрала 31 очко та поки що збільшила відрив від Динамо до 5 пунктів. У Десни залишилось 13 очок та 7 позиція.

УПЛ 2018/19, 12 тур

Шахтар – Десна – 1:0

Гол: Майкон, 88

Вилучення: Кайоде, 64