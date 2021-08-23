Шахтер решил срочно подписать нового вратаря после потери Анатолия Трубина на длительный срок.

"Горняки" настроены сделать ставку на Дмитрия Ризныка из Ворсклы, информирует журналист Евгений Кузьменко в Telegram.

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Шахтер находится в завершающей стадии переговоров с полтавчанами о подписании чемпиона мира U-20. Трансфер может быть оформлен уже в ближайшие недели. Сегодня 22-летний Ризнык получил вызов в сборную Украины.

Добавим, что в текущем сезоне голкипер Ворсклы провел 7 матчей и пропустил 9 голов. Transfermarkt оценивает Ризныка в миллион евро.

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