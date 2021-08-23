Александр Петраков довызвал Андрея Пятова (Шахтер) и Дмитрия Ризныка (Ворскла), сообщает официальный сайт УАФ.

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Вызов ветерана "горняков" удивляет, ведь он объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2020. Последний раз Пятов играл за "сине-желтых" еще в июне – товарищеский матч против Кипра (4:0). Ризнык вообще не имеет игровой практики в национальной сборной, хотя вызывался и Андреем Шевченко. Тройку голкиперов должен дополнить Андрей Лунин из Реала.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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