Тотальная ротация Де Дзерби

Между ответственными матчами плей-офф Лиги чемпионов Шахтер посетил Одессу в рамках УПЛ. В соперниках был Черноморец, который называют фармом Динамо – половину стартового состава сформировала арендованная киевская молодежь. В прошлом туре Черноморец прервал проигрышную серию, одолев уже "негласный фарм" Шахтера. Сегодня дончане отомстили за Мариуполь.

Роберто Де Дзерби между поединками с Монако провел ротацию. Бразильский костяк команды остался вне поля, а в основе вышли 9 украинцев. Свои шансы с первых минут получили Сикан, Судаков, Мудрик и Конопля (дебют для Ефима за Шахтера). Также появились опытные Пятов, Степаненко и Кривцов, которые проигрывают конкуренцию в топ-матчах.

Черноморец – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Воспитанник Динамо дал фору и усыпил Шахтер

Черноморец уже в дебюте матча остался в меньшинстве. Билошевский шипами стал на ногу Алана Патрика. Арбитр показал желтую, но после просмотра VAR удалил молодого хавбека. У воспитанника Динамо ужасная статистика – две красные карточки за 5 стартовых туров УПЛ. Казалось, что после такого Шахтер полностью захватит инициативу и разнесет хозяев. Но случилось не так.

Одесситы очень хорошо отреагировали на ошибку партнера. Команда собралась и начала давить на Шахтер, который, видимо, уже поверил в свой успех. Черноморец играл агрессивно и создавал больше моментов. Так и не скажешь, кто имел численное превосходство. 3:2 по ударам по состоянию на 30 минуту. "Моряки" зарабатывали перспективные стандарты, а Авагимян обыграл двух и пробил в штангу!

Парад незасчитанных голов и класс Шахтера

У гостей не шла комбинационная игра. Марлоса выключали плотной опекой, а Сикан бегал преимущественно без мяча. Игрой "горняков" руководил Патрик, однако у Алана было мало опций для развития атак. С середины первого тайма Шахтер заиграл острее. Удар Марлоса заблокировали соперники, а выстрелы Сикана и Патрика взял голкипер.

Шахтер открыл счет, когда наконец-то провел быструю атаку через левый фланг. Несколько динамических передач, Мудрик вывел на удар Судакова, а тот пробил точно под дальнюю штангу! Дончане поджали Черноморец и создали ряд перспективных моментов. Марлос и Исмаили организовали возможность для украинцев, но Сикан не попал по мячу, а Конопля пробил в Сикана...

Концовка тайма получилась адская. Матвиенко забил после углового, но судьи отменили гол из-за руки Кривцова. Вскоре уже одесситы пережили спектр различных эмоций в течение минуты. Путря забил Пятову в ближний угол, однако перед тем залез в офсайд. А на пятой компенсированной минуте Шахтер удвоил преимущество, когда хорошую комбинацию голом завершил Патрик.

Во втором тайме игра была под контролем Шахтера, за исключением нескольких контратак хозяев. Мудрик, Сикан, Исмаили и Соломон могли делать счет разгромным – Кучерук спасал "моряков". На последних минутах Ванат мог забить гол престижа, однако не дотянулся до мяча. Соломон красиво оформил разгром! Шахтер набрал 12 очков и вышел на первое место УПЛ. Следующий матч "горняки" проведут 25 августа в Харькове против Монако.

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Впечатления от резервистов Шахтера

Самый эффектный игрок матча – Михаил Мудрик. У инстаграм-звезды проскакивают нотки "пижонства", однако он перекрыл их огромным количеством креатива. 4-5 кроссов Мудрика в штрафную выглядели реально опасными. Он обострял даже тогда, когда вся команда была сонной. Классный ассист на Судакова и рейд от своей штрафной до выхода один на один с голкипером – также в его активе. Если бы Михаил реализовал тот момент, был бы претендентом на MVP тура. Кроме этого, Мудрик удивил игрой в отборе.

В действиях Георгия Судакова на позиции "десятки" понравились грамотные открывания. Одно из таких привело к голу. Заметный прогресс футболиста, выданные Андреем Шевченко авансы уже не кажутся столь странными. Большая неприятность – травма Судакова. Он в борьбе с Кадири получил повреждение.

Даниил Сикан пока что зеленый даже для таких матчей. У него нет уверенности, удары дряблые, юный форвард будто боится мяча. Нужно еще расти и расти, чтобы навязать борьбу Траоре. Сейчас Сикан много работает без мяча, постоянно сконцентрирован на эпизодах, но не готов к взрослому футболу. Момент в конце встречи, когда Даниил вырвался на ворота и легко ткнул мяч в соперника, показателен.

Ефим Конопля также выглядел напуганным, когда получал пас – суетился. Ассист улучшил впечатление от игры Конопли, однако это не половина и не четверть того, что дает команде Додо. Впрочем, гораздо больше проваливался левый фланг Шахтера. Исмаили очень далек от нормальной формы. Медленный, боязливый в борьбе и не приспособлен к новым требованиям (Де Дзерби требует от фулбеков смещений в центр).

Андрей Пятов не играл в УПЛ 9 месяцев, а такое впечатление, что 5 лет. Капитан допустил две грубые ошибки, которые чудом не стали результативными. Сначала Пятов отдал ужасный пас в собственной штрафной – подстраховал Исмаили. А еще 37-летний голкипер пропустил в ближний угол простой удар Путри. Страшный фейл, но спас офсайд. В игре Пятова заметный недостаток игрового тонуса.

Монако перед матчем с Шахтером сенсационно проиграл Лансу – ужасные ошибки привели к катастрофе