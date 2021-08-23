Шахтар вирішив підписати нового воротаря після втрати Анатолія Трубіна на тривалий термін.

"Гірники" налаштовані зробити ставку на Дмитра Різника з Ворскли, інформує журналіст Євген Кузьменко в Telegram.

Трубін був прооперований – голкіпер Шахтаря пропустить тривалий термін, – ЗМІ

Шахтар перебуває в завершальній стадії переговорів з полтавцями щодо підписання чемпіона світу U-20. Трансфер може бути оформлений вже в найближчі тижні. Сьогодні 22-річний Різник отримав виклик до збірної України.

Додамо, що в поточному сезоні голкіпер Ворскли провів 7 матчів та пропустив 9 голів. Transfermarkt оцінює Різника у мільйон євро.

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