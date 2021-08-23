Голкипер Шахтера Анатолий Трубин долгое время не сможет помочь своей команде.

Трубин перенес операцию после разрыва мениска, утверждает FanDay. Отметим, что реабилитация после подобных операций обычно длится минимум 3 месяца.

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Сообщается, что Шахтер сначала рассматривал вариант с проведением операции в Италии, но в итоге голкипера прооперировали в Киеве.

К слову, Анатолий провел 7 матчей в текущем сезоне в составе Шахтера, пропустив в них 5 мячей и удержав ворота на замке в 3 встречах.

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