После сенсационного поражения от Мариуполя команда Де Дзерби решила помериться силами с действующим вице-чемпионом Казахстана. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер-Астана в этой новости на "Футбол 24", стартует в 16:00. К слову, свою первую победу в новом году казахские "столичные" одержали именно в спарринге с Мариуполем (3:2). Астана зимой подписала украинского чемпиона мира U-20 Бескоровайного, который уже успел дебютировать в контрольных играх. Самый тулованный клуб Казахстана осенью уволил экс-хавбека московского Спартака Тихонова, которого дисквалифицировали на 2 года. Ранее 6-кратного чемпиона возглавлял украинец Григорчук.

Шахтер неожиданно проиграл Мариуполю – парад позорных ошибок "горняков"

Шахтер: Трубин – Додо, Матвиенко, Витао, Тобиас – Степаненко, Майкон – Мудрик, Судаков, Тете – Мораес