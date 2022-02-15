Шахтер и Мариуполь встречались в рамках товарищеского матча. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.

Товарищеский матч

Шахтер – Мариуполь – 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (аг.)

Шахтер неожиданно проиграл Мариуполю – парад позорных ошибок "горняков"

Первый мяч в поединке на совести защитника сборной Украины Николая Матвиенко, который ошибся при передаче, а Кухарук мастерсик воспользовался провалом.

Шахтер быстро отыгрался благодаря точному удару Тете. За несколько минут до финального свистка подопечные Макревича вырвали победу. Бондарь прервал прострел с правого фланга, но мяч попал Пятова и залетел в ворота.

Следующий матч Шахтер проведет 18 февраля против Астаны, начало в 16:00.

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