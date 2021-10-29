Астана осталась без главного тренера после скандала в чемпионате Казахстана.

Наставник Астаны Андрей Тихонов дисквалифицирован на 2 года от работы в Казахстане за демарш его подопечных в матче с Кайратом (0:1), сообщает KFF.kz.

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В конце первого тайма встречи футболисты Астаны покинули поле, демонстрируя свое несогласие с судейскими решениями. Однако уже через несколько минут подопечные российского тренера вернулись и продолжили игру, которую в итоге проиграли.

Тихонов заверил, что это была инициатива игроков, а не его. У специалиста еще есть шанс на обжалование решения.

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