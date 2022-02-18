Після сенсаційної поразки від Маріуполя команда Де Дзербі вирішила помірятися силами з чинним віце-чемпіоном Казахстану. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Астана в цій новині на "Футбол 24", стартує о 16:00. До слова, свою першу перемогу в новому році казахські "столичні" здобули саме в спарингу з Маріуполем (3:2). Астана взимку підписала українського чемпіона світу U-20 Бескоровайного, який уже встиг дебютувати в контрольних іграх. Найтитулованіший клуб Казахстану восени звільнив екс-хавбека московського Спартака Тіхонова, якого дискваліфікували на 2 роки. Раніше 6-разового чемпіона очолював українець Григорчук.

Шахтар несподівано програв Маріуполю – парад ганебних помилок "гірників"

Шахтар: Трубін – Додо, Матвієнко, Вітао, Тобіас – Степаненко, Майкон – Мудрик, Судаков, Тете – Мораєс