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Шахтер – Александрия – 2:0 – видео голов и обзор матча

22:12 62 Читати українською
Шахтер – Александрия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Александрия – 2:0 – видео голов и обзор матча / ФК Шахтер

Шахтер победил Александрию в 19-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Украина. УПЛ, 19 тур

Шахтер – Александрия – 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35

Шахтер без проблем обыграл Александрию и сохранил комфортный задел перед Динамо во главе УПЛ

Донецкий Шахтер на классе разобрался с Александрией. "Горнякам" удалось забить дважды еще до перерыва. Сначала Марлос воспользовался передачей Тайсона и открыл счет. А на 35-й минуте Жуниор Мораес головой сыграл на дальней штанге после шедевральной передачи Марлоса и удвоил преимущество донетчан.

Во втором тайме Александрия не смогли изменить ход поединка. Более того, Шахтер мог доводить счет до разгромного. Однако, кипер гостей Юрий Панькив классно парировал удар Марлоса с одиннадцатиметровой отметки.

Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 0
Александрия
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