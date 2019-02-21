Айнтрахт – Шахтер: "горняки" пропускают дважды за 3 минуты

Донецкий Шахтер встречается с франкфуртским Айнтрахтом в матче 1/16 финала Лиги Европы. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".
Лига Европы 2018/19. 1/16 финала, ответный матч
Шахтер – Айнтрахт – 2:0 (первый матч 2:2) – LIVE
Гол: Йович, 23, Алле, 27 (пен)
Матч и онлайн-трансляция Айнтрахт – Шахтер на "Футбол 24" начался в 19:55. В первом поединке на ОСК Металлист в Харькове команды разошлись миром со счетом 2:2. При этом "горняки" вынуждены были дважды отыгрываться, а также играли почти весь матч в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.
Паулу Фонсека сделал две вынужденные замены в составе по сравнению с первым поединком. Вместо дисквалифицированных Степаненко и Кривцова на поле появились Николай Матвиенко и Манор Соломон. Матвиенко занял позицию в центре обороны, а израильтянин вышел на фланге атаки, в свою очередь Коваленко опустился глубже в центр поля.
Ади Хюттер также сделал две замены. Вместо травмированного Фернандеса на поле вышел Абрахам, а Алле в старте сменил Ребича.
Результат первого матча не оставлял выбора Паулу Фонсеке. Португалец вынужден был рисковать, ведь "горнякам" во Франкфурте обязательно надо было забивать, причем желательно не один мяч. Задача не самая простая, особенно на выезде – болельщики Айнтрахта полностью заполнили трибуны стадиона.
Каждое касание мяча футболистами Шахтера сопровождался громким свистом с трибун. Даже трудно вспомнить, когда в последний раз "горняки" играли при подобной атмосфере. Фанаты Айнтрахта действительно стали так называемым 12-м игроком своей команды.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|5'
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|Йович нанес первый удар в матче, однако на пути мяча стали защитники Шахтера, которые нейтрализовали угрозу.
|15'
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|Опасно было вблизи владений Айнтрахта. Игроки Шахтера несколько раз могли пробивать по воротам, но мяч в итоге так и не долетел до Кевина Траппа.
|23'
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|Пропускает Шахтер. Да Коста получил мяч на правом фланге и в касание прострелил в центр штрафной. Лука Йович неотразимым ударом в касание поразил ворота Пятова и открыл счет
|25'
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|Ответили "горняки". Трапп парировал дальний удар Мораеса. Было довольно опасно!
|27'
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|Мяч после удара Роде попал в руку Матвиенко, после чего рефери назначил пенальти. Алле уверенно исполнил приговор арбитра. 2:0 – теперь Шахтеру необходимо забивать хотя бы дважды.
|30'
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|Пятов буквально на мгновение опередил Йовича, который вырывался один на один с голкипером дончан. Откровенно шокирован Шахтер таким развитием событий на экваторе тайма.