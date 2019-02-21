Айнтрахт – Шахтер: "горняки" пропускают дважды за 3 минуты

Донецкий Шахтер встречается с франкфуртским Айнтрахтом в матче 1/16 финала Лиги Европы. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. 1/16 финала, ответный матч

Шахтер – Айнтрахт – 2:0 (первый матч 2:2) – LIVE

Гол: Йович, 23, Алле, 27 (пен)

Матч и онлайн-трансляция Айнтрахт – Шахтер на "Футбол 24" начался в 19:55. В первом поединке на ОСК Металлист в Харькове команды разошлись миром со счетом 2:2. При этом "горняки" вынуждены были дважды отыгрываться, а также играли почти весь матч в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Паулу Фонсека сделал две вынужденные замены в составе по сравнению с первым поединком. Вместо дисквалифицированных Степаненко и Кривцова на поле появились Николай Матвиенко и Манор Соломон. Матвиенко занял позицию в центре обороны, а израильтянин вышел на фланге атаки, в свою очередь Коваленко опустился глубже в центр поля.

Ади Хюттер также сделал две замены. Вместо травмированного Фернандеса на поле вышел Абрахам, а Алле в старте сменил Ребича.

Результат первого матча не оставлял выбора Паулу Фонсеке. Португалец вынужден был рисковать, ведь "горнякам" во Франкфурте обязательно надо было забивать, причем желательно не один мяч. Задача не самая простая, особенно на выезде – болельщики Айнтрахта полностью заполнили трибуны стадиона.

Каждое касание мяча футболистами Шахтера сопровождался громким свистом с трибун. Даже трудно вспомнить, когда в последний раз "горняки" играли при подобной атмосфере. Фанаты Айнтрахта действительно стали так называемым 12-м игроком своей команды.