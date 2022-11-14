"51 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры". В момент осуществления фланговой передачи к штрафной площадке игрок № 6 Шахтера находится в явном положении "вне игры" и влияет на действия соперника (№ 44), контактирует с ним, ограничивая его возможность вести борьбу за мяч. Считать эту ситуацию заслуживающей наказания является правильным.

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55 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры". Ситуация пограничная – сложно понять, находится игрок № 6 Шахтера в положении "вне игры" или пребывает на линии с предпоследним игроком. Рекомендации, предоставляемые Комитетом арбитров УАФ, так же, как и со стороны УЕФА и ФИФА, очень четкие: "В случае сомнения держать флажок внизу". Поэтому в такой ситуации, как эта, комитет арбитров ожидает, что ассистент арбитра не будет поднимать флажок", – цитирует объяснение Комитета арбитров официальный сайт УАФ.

Напомним, спорные решения Монзуль и ее ассистентов вызвали бурю негатива в донецком клубе. "Горняки" даже распространили в своих соцсетях видеоролик с двумя отмененными голами, чтобы каждый мог составить свое впечатление относительно этих эпизодов.

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