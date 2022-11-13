– Игор, что можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Можем сказать точно, что судейство нам не помогает. Это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. И сегодня было доказательство этому: абсолютно чистый первый гол, и второй гол тоже. Однако судейство также имеет свой комитет, который разбирает игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы.

Шахтер – Заря – 2:2 – видео голов и обзор матча с двумя отмененными мячами "горняков"

Но это два чистых гола. Первый – точно. Потому что Степаненко не играл мяч, забил другой футболист – чистый гол. И мы говорим о явной ошибке. Конечно, когда сейчас смотришь на повтор, и команда тоже посмотрела, это, очевидно, влияет на результат. Какой был второй тайм – по энергии, динамике, однако после таких незасчитанных голов...

Кто в футболе разбирается, понимает, что это выигрышный матч. Это выигрышный матч. Ты получаешь положительные эмоции и доводишь до конца игру до положительного результата. Не засчитывают один, не засчитывают второй – то сколько голов нужно забить, чтобы выиграть матч? Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу. Однако мы и не просим, ​​чтобы судили в нашу пользу, просто стремимся, чтобы было справедливо. Сегодня так не было.

– Следующий матч с Днепром-1 – встреча лидеров.

– Да, очень важный матч для нас – с точки зрения характера, турнирной таблицы, чтобы показать, кто лучший в этой первой части сезона. Это вызов для команды, и мы будем готовиться к отличному сопернику – Днепру-1. Есть несколько дней, чтобы подготовиться. Покажем, что мы команда, и готовы соревноваться за самые высокие цели.

– Сегодня перед матчем вынесли арбуз как символ возвращения Херсона. Важно ли это для вас?

– Абсолютно. Знаете, на протяжении всей Лиги чемпионов мы равняемся на людей, которые защищают Украину, и гордимся ими. Они своей энергией несут нас вперед, и ребята точно знают в глубине души, для кого играют. На установке сегодня я также дал пример: спортивные цели и спортивная война – это как настоящая война. Это маленькие битвы, которые ты должен выигрывать, если хочешь выиграть войну. В нашем случае – чемпионство, а в реальной жизни – это настоящая война.

И Херсон – это одно сражение. Это наша Заря, это наш Днепр-1. А арбуз, знаете ли, это символ Херсона. И мы все радуемся, что эта маленькая битва выиграна. Не завершена война, однако шаг за шагом. Это очень важно для Украины. Так что мы гордимся и держим за них кулаки, – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

В следующем туре УПЛ Шахтер будет противостоять СК Днепр-1, который опережает "оранжево-черных" на 5 очков, но сыграл на матч больше. Поединок лидеров Премьер-лиги состоится 19 ноября, начало в 13:00.

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