"51 хв. Гол, що було скасовано через положення "поза грою". У момент здійснення флангової передачі до штрафного майданчика гравець № 6 Шахтаря перебуває в явному положенні "поза грою" та впливає на дії суперника (№ 44), контактує з ним, обмежуючи його можливість вести боротьбу за м'яч. Вважати цю ситуацію такою, що заслуговує на покарання, є правильним.

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55 хв. Гол, що було скасовано через положення "поза грою". Ситуація є дуже межовою – складно зрозуміти, перебуває гравець № 6 Шахтаря у положенні "поза грою" чи є на лінії з передостаннім гравцем. Рекомендації, що надаються Комітетом арбітрів УАФ, так само, як і з боку УЄФА та ФІФА, є дуже чіткими: "У разі сумніву тримати прапорець унизу". Тому в такій ситуації, як ця, комітет арбітрів очікує, що асистент арбітра не підніматиме прапорець", – цитує пояснення Комітету арбітрів офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, суперечливі рішення Монзуль і її асистентів викликали бурю негативу у донецькому клубі. "Гірники" навіть розповсюдили у своїх соцмережах відеоролик з двома скасованими голами, аби кожен міг скласти своє враження щодо цих епізодів.

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