Донецкий клуб решил сфокусировать внимание футбольной общественности на противоречивых решениях, принятых Екатериной Монзуль и ее ассистентами.

Шахтер на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал видео с двумя отмененнымии голами в ворота Зари. Главный посыл ролика – было ли там положение вне игры?

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"VAR WANTED. Попытайтесь найти офсайд у игроков Шахтера в моментах с забитыми мячами", – говорится в подписи под видео.

Напомним, Шахтер в матче 13-го тура УПЛ расписал боевую ничью с Зарей (2:2). Еще два гола "горняков" (Бондаренко и Степаненко) не были засчитаны из-за офсайдов.

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