"Наш выездной матч 7-го тура с Ворсклой мы готовы были играть в Полтаве, однако, как известно, город сейчас находится в красной эпидемиологической зоне, поэтому необходимо рассматривать другие варианты.

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О возможности проведения матча в Александрии: к сожалению, ни в этом городе, ни в соседнем Кропивницком нет отелей, где мы можем разместить команду в соответствии с правилами безопасности, связанных с коронавирусом. Необходимо учитывать, что у нас совсем недавно была вспышка COVID-19, а также тот факт, что мы начали соревновательный цикл Лиги чемпионов. Участие в ЛЧ возлагает на клуб обязательства соблюдать повышенные меры безопасности.

Медицинский протокол УЕФА, в частности пункт 13, содержит целый ряд ограничений и рекомендаций, которые мы обязаны строго соблюдать. Это касается требований наличия в отеле одноместных номеров, дистанцирование, отделенной зоны питания и логистики передвижения отелем.

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Пренебрегая нормами безопасности, мы подвергаем опасности наших футболистов, работников клуба, судей, игроков и администрацию ближайших соперников: полтавской Ворсклы и миланского Интера. Поэтому для нас безопасность и здоровье игроков и работников сегодня – главный приоритет.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, проведения матча в Киеве, где с отелями нет проблем с точки зрения санитарных норм, обязательных во время эпидемии коронавируса, усматривается оптимальным и взвешенным решение УПЛ. Это наш домашний матч, а выездной мы проведем, как и предполагалось, в Полтаве, если соответствующее разрешение. Думаю, что и Ворскле лучше сыграть с Шахтером на их домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков, чем без зрителей в другом городе", – приводит слова Черкасова официальный сайт "горняков".

Напомним, матч Шахтер – Ворскла состоится 24 октября на НТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

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