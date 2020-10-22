Тете отметился голом и ассистом в ворота мадридского Реала, что позволило ему попасть в символическую команду 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, информирует официальный твиттер УЕФА.

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Компанию ему составили сразу трое представителей Аталанты – Спортьелло, Сапата и Ромеро, а также Фати и Месси из Барселоны и Киммих с Команом из Баварии. Кроме них, в команду попали Анхелиньо из РБ Лейпциг, Джо Гомес из Ливерпуля и Юнузович из Зальцбурга.

Напомним, Шахтер на выезде победил Реал (3:2) без восьми игроков стартового состава, переболевших COVID-19.

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