Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландской и украинской командами (1:1).

Лучшим в составе обеих команд по версии SofaScore стал Анатолий Трубин. Голкипер Шахтера за 90 минут совершил 6 сейвов, 1 успешный выход из ворот, дважды удачно выбил сферу кулаками и отдал 72% точных передач. За свою игру украинец получил 7,8 балла.

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Худшими в составе "горняков" стали сразу три игрока с одинаковой оценкой (6,5) – Ефим Конопля, Артем Бондаренко и Александр Зубков. Самым эффективным среди соперников был признан Мэттью O'Райли (7,6).

Whoscored лучшим в матче признал нападающего Селтика Жоау Жоту (8,1). Среди украинцев наибольшее количество баллов получил Трубин. Худшим у нас стал Бондаренко.

Напомним, "горняки" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписали боевую ничью с Селтиком (1:1) и с 4 очками занимают в группе F вторую строчку.

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