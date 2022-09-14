Это 5 поединок отчетных соперников в рамках главного еврокубка. В предыдущих розыгрышах ЛЧ они обменялись домашними победами. Сегодняшний матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Селтик на "Футбол 24", стартовал в 19:45. В первом туре украинцы разгромили немецкий РБ Лейпциг, а шотландцы влетели Реалу 0:3. Привоз уже на 1 минуте. Бондарь отдал не очень удачный поперечный пас, Степаненко не смог принять, а Фурухаси мгновенно среагировал. Японский форвард ворвался в штрафную, а там уже Трубин выручил, выставив ногу.

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На 4-й проходит стремительная комбинация соперника – снаряд просвистел рядом с дальней штангой. Второй сейв Трубина за 5 минут. Жота подавал, О'Райли головой пробил в руки голкиперу. Неудачный выход в контратаку. Мудрик позволил Юрановичу себя опередить, после чего прошел мгновенный длинный пас и ситуация 5 против 3 в штрафной Шахтера. "Кельты" легко разыграли, еще один японец Хататэ прошил Трубина. Как же нервно перепасовываются дончане в своей штрафной и вблизи нее. Трубин так принимал передачу назад, что едва не закатил в свои ворота, а ведь там еще и Фурухаси влетал в подкате.

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Швед взял игру на себя, Грэг Тейлор врезался в колено Марьяна, но тот слишком красиво завалился, и шведский судья Нюберг на 11-метровую точку не указал, а VAR ошибки в этом решении не нашел. Шестой удар Селтика за менее чем 30 минут, и третий сэйв Трубина. Разыграли на стандарте оба центрбека. Картер-Уикерс выиграл верх и сбросил, Йенц пробил, кипер Шахтера снова парировал ногами. Отбились у своих ворот и сравняли с первого же своего удара. Мудрик после роскошного паса за спины от Судакова убежал на где-то одолженном байке и не останавливался вплоть до момента, когда бахнул под перекладину. Михаил исправился за гол, который начался с его плоховатого приема на чужой половине.

И как же невероятно жаль из-за этого отмененного гола Шведа. Конопля, который и в моменте с забитым мячом, идеально разрезал защитные линии, бросил на ход Мудрику, Михаил на мгновение затянул с пасом, высматривая партнеров в центре штрафной, а мяч тем временем пересек лицевую линию. Швед не с первого раза забил (сначала попал себе в ногу), однако судьи не засчитывают. Там еще и минимальный офсайд у Мудрика углядели на повторах. Швед выкручивал в дальний нижний угол. Харт потянул на угловой, после которого снова очень горячо – Хататэ чуть не срезал в свои ворота.

Шахтер во второй половине первого тайма показал обнадеживающую динамику, выдержав бешеное давление первых минут. Удалось сбить темп соперника размеренным перепасом на своей половине, а также усыпить бдительность "кельтов", откровенно расслабившихся и не ожидавших столь мощных контрударов от украинцев, которые долго не могли родить ни одного момента. Да, эпизодами Трубин и Матвиенко чудили, едва не повторив Бондаря инфарктными решениями в стиле вратаря соперника в 1 туре. Однако в целом дончане лучше контролировали игру весь период после 28 минуты, когда в последний раз пропустили удар из пределов своей штрафной.

На старте 2 тайма снова просыпается Селтик. Жота накрутил защитников в штрафной и пробил, Трубин несколько нервно парировал, отбились. Нравится вот эта наглость, наслаждение от собственной игры в исполнении игроков атаки Шахтера. Почти прошла красивая комбинация с пасом Зубкова пяткой и проходом Шведа на дриблинге. Вот только последний пас Марьяна подкачал. Эх, а там в пропущенном голе на 10 минуте все решил рикошет от Бондаренко, пытавшегося заблокировать удар Хататэ и нивелировавшего хоккейный шпагат Трубина. УЕФА переписал на автогол Артема, наименее уверенно себя чувствующего среди украинцев.

Топовое спасение от Конопли. Зубков привез на чужой половине, Жота прошел 3-4 оппонентов, в частности, поставив в неудобное положение Степаненко. И лишь подкат правого фулбека Шахтера, играющего слева, спас, ограничив силу и точность расстрельного удара. Двойная замена от Йовичевича. Зубкова и Шведа на 61 минуте заменили Траоре и Петряк. Рискованный пас в поликлинику от Степаненко у своих ворот – легко обокрали все того же Бондаренко, но дальше Жота упустил супершанс. Бондарь успел выставить ногу, да и сам португалец неловко упал в момент удара.

Бондаренко заменил Джурасек. Очень досадная травма Судакова, который не может своими силами покинуть поле. Очеретько вышел. И снова Бондарь блокирует удар с нескольких метров – разыграли шотландцы, Маэда пробивал через себя. Очеретько зашел в штрафную, но его удар спокойно заблокировали. А вот Якумакису никто не мешает в центре владений Трубина. Откровенно простил нападающий Селтика. Маэда замыкает дальнюю штангу. Очередной расстрельный удар "кельтов", когда снаряд чудом не залетает в цель.

Селтик на заменах откровенно переигрывает Шахтер в финале встречи. Судороги и гримасы боли Степаненко, который схватился за заднюю поверхность бедра после того, как слишком вложился в пас. Еще потери для Петракова и сборных Украины перед сентябрьскими матчами? Тарас на морально-волевых возвращается в игру. Петряк опасно забрасывает на дальнюю штангу, но Мудрику до этой передачи не добраться. Трубин ошибается на выходе, Бондарь в очередной раз страхует и выводит мяч с линии пустых ворот. Шахтер в драматической битве набирает 4 очка и сохраняет лидерство до матча Реала против РБ Лейпциг. Селтик разжился первым баллом, но вряд ли это особо радует шотландцев.

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