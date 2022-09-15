Статистичні портали SofaScore та WhoScored оцінили дії гравців матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між шотландською та українською командами (1:1).

Найкращим у складі обох команд за версією SofaScore став Анатолій Трубін. Голкіпер Шахтаря за 90 хвилин здійснив 6 сейвів, 1 успішний вихід з воріт, двічі вдало вибив сферу кулаками і віддав 72% точних передач. За свою гру українець отримав 7,8 бала.

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Найгіршими у складі "гірників" стали одразу троє гравців з однаковою оцінкою (6,5) – Юхим Конопля, Артем Бондаренко і Олександр Зубков. Найефективнішим серед суперників був визнаний Меттью O'Райлі (7,6).

Whoscored найкращим у матчі визнав нападника Селтіка Жоау Жоту (8,1). Серед українців найбільшу кількість балів здобув Трубін. Найгіршим у нас став Бондаренко.

Нагадаємо, "гірники" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписали бойову нічию з Селтіком (1:1) і з 4 очками посідають у групі F другу сходинку.

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