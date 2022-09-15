"Это был тяжелый матч. Я вас уверяю, что каждой команде было бы непросто с таким Селтиком. Это лучший Селтик в течение последних 20 лет – с хорошим тренером и очень динамичными футболистами, которые быстро вступают в отбор мяча после потери, очень агрессивны в прессинге, не дают дышать вообще.Если вы видели, то в первом матче они должны были забивать 4 мяча Реалу. Проиграли 0:3, но к 60-й минуте Селтик превосходил мадридцев и по моментам, и по игре.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції

Мы здесь не говорим о случайности, мы готовились очень серьезно. У них больше опыта, у них интернациональный состав с высокой стоимостью игроков, они были фаворитами. Мы знали, что начало матча будет агрессивным, и выдержать этот момент для нас было очень важно. Однако они забили. Они чувствовали поддержку своих болельщиков, которые их толкали вперед и давали энергию.

Для нас это отличный опыт. Думаю, не давали сопернику создавать много моментов. Знали, за кого мы играем: понимаем, что нас поддерживали люди на трибунах, давали нам импульс, плюс 40 миллионов находящихся в своей стране украинцев, которые 100% смотрели наш матч и давали нам энергию. Так что это очко, можно сказать, отличный результат. Не только потому, что взяли бал, но и забрали 2 очка у Селтика. Это может быть важно, потому что никогда не знаешь, как будет дальше", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписали боевую ничью с Селтиком (1:1) и с 4 очками занимают в группе F вторую строчку.

Шахтер – Селтик: Мудрик и 3 неочевидных героя творят новое чудо – феноменального обидчика Украины остановили в матче ЛЧ