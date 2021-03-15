Хавбек Шахтера Манор Соломон, который оформил дубль в матче с Десной, оценил важность победы в 18-м туре УПЛ и не забыл упомянуть о Роме.

"Мы довольны. Матч был сложным. Десна – отличная команда, организованная, крепкая в защите во время стандартных положений. Я счастлив, что мы выполнили свою работу: забили четыре гола и победили!

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Вот что имеет значение, и нам следует так продолжать дальше. Первый гол несколько раскрыл игру, потом стало легче. Вторая результативная комбинация была прекрасной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды!

Изменения в перерыве? Нет. Мы знали, что Десна при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи осуществили атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.

Рома? После 0:3 в Риме будет очень и очень сложно, но мы подойдем к поединку со всеми силами, на сто процентов, и попробуем что-то изменить ", – цитирует Соломона официальный сайт Шахтера со ссылкой на ТК Футбол.

Напомним, в УПЛ дончане отстают от Динамо на 4 пункта на вершине турнирной таблицы. Ответный матч против Ромы состоится уже 18 марта на НСК Олимпийский.

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