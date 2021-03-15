Хавбек Шахтаря Манор Соломон, який оформив дубль у матчі з Десною, оцінив важливість перемоги у 18-му турі УПЛ та не забув згадати про Рому.

"Ми задоволені. Матч був складним. Десна – чудова команда, організована, міцна в захисті під час стандартних положень. Я щасливий, що ми виконали свою роботу: забили чотири голи та перемогли!

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Ось що має значення, і нам слід так продовжувати далі. Перший гол дещо розкрив гру, потім стало легше. Друга результативна комбінація була прекрасною, в бразильському стилі: хочу переглянути її ще раз. Чудовий момент для нашої команди!

Зміни в перерві? Ні. Ми знали, що Десна за 0:1 буде пресингувати нас, і підготувалися. Після довгої передачі здійснили атаку й забили другий м’яч. Це те, про що говорили між таймами.



Рома? Після 0:3 в Римі буде дуже і дуже складно, однак ми підійдемо до поєдинку зі всіма силами, на сто відсотків, і спробуємо щось змінити", – цитує Соломона офіційний сайт Шахтаря з посиланням на ТК Футбол.

Нагадаємо, в УПЛ донеччани відстають від Динамо на 4 пункти на вершині турнірної таблиці. Матч-відповідь проти Роми відбудеться вже 18 березня на НСК Олімпійський.

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