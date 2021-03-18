"В прошлом году мы вышли в полуфинал, сейчас в 1/8 финала. У нас была очень тяжелая группа в Лиге чемпионов. Нужно было хорошо себя показывать, чтобы одерживать результаты. Далее проход Маккаби – я считаю, закономерен. Это также было нелегко, но мы справились.

Шахтер – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча

Что касается противостояния с Ромой. Первый тайм в Риме был за Ромой, потом мы перехватили инициативу и провели хорошие полчаса. Не реализовали свои моменты. Сегодня первый тайм был за нами. Вторая половина встречи получилась несбалансированной. Мы понимаем, что можем лучше. Как оценю евросезон? Удовлетворительно.

Цель на конец сезона у нас одна – стать чемпионом Украины. Это задача номер один. Вчера вечером узнали, что болельщики не будет на трибунах. Сначала нам это решение показалось странным, но потом мы изучили ситуацию, изучили условия. Ситуация ухудшилась, коронавирус управляет миром, мы должны реагировать. Впрочем, конечно, было бы приятнее, если бы трибуны были заполнены.

Новый контракт? В следующем сезоне вы увидите меня или в Шахтере, или в любом другом клубе. Сейчас для меня это не важно. Я сконцентрирован только на том, чтобы стать чемпионом Украины с Шахтером. Все мысли только об этом.

Какие позиции нужно усилить, чтобы проходить команды уровня Ромы? Мы не можем об этом говорить посреди сезона. Это было бы неуважение к тем игрокам, которые сейчас работают на максимум. Мы обсуждаем трансферы, но все разговоры остаются в моем кабинете.

Шахтер не менял состав несколько лет. Нормально, если будут изменения. Не стоит забывать, что у нас много молодежи, растет. Трубин, Додо, Корниенко, Витао, Бондарь, Тете, Соломон, Фернандо, Мудрик, Вьюнник. Им помогают опытные игроки. Очень важно правильно оценивать ситуацию. Поговорим о трансферах ближе к концу сезона. Еще очень много матчей.

С момента, когда я пришел в Шахтер, мы провели 22 матча в еврокубках. Сложные матчи, но мы сумели обыграть Аталанту и Реал, расписать ничьи с Сити, с Интером, с Загребом. Честно говоря, я очень люблю вызовы, сложные задачи. Отстаем на 4 очка от Динамо? Ну, да, но это вызов для нас. Большие матчи дают бесценный опыт молодежи, я люблю сложные матчи. Люблю, когда во время жеребьевки нам выпадают сложные соперники", – сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы