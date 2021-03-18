"Минулого року ми вийшли у півфінал, зараз в 1/8 фіналу. У нас була дуже важка група в Лізі чемпіонів. Потрібно було добре себе показувати, щоб здобувати результати. Далі прохід Маккабі – я вважаю, закономірний. Це також було нелегко, але ми впоралися.

Шахтар – Рома – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується протистояння з Ромою. Перший тайм у Римі був за Ромою, потім ми перехопили ініціативу та провели хороші пів години. Не реалізували свої моменти. Сьогодні перший тайм був за нами. Друга половина зустрічі вийшла незбалансованою. Ми розуміємо, що можемо краще. Як оціню євросезон? Задовільно.

Ціль на кінець сезону в нас одна – стати чемпіоном України. Це завдання номер один. Вчора лише ввечері дізналися, що вболівальників не буде на трибунах. Спершу нам це рішення здалося дивним, але потім ми вивчили ситуацію, вивчили умови. Ситуація погіршилася, коронавірус керує світом, ми мусимо реагувати. Втім, звичайно, було б приємніше, якби трибуни були заповнені.

Новий контракт? У наступному сезоні ви побачите мене або в Шахтарі, або в якомусь іншому клубі. Зараз для мене це не важливо. Я сконцентрований лише на тому, щоб стати чемпіоном України з Шахтарем. Всі думки лише про це.

Які позиції потрібно підсилити, щоб проходити команди рівня Роми? Ми не можемо про це говорити посеред сезону. Це була б неповага до тих гравців, які зараз працюють на максимум. Ми обговорюємо трансфери, але всі розмови залишаються в моєму кабінеті.

Шахтар не змінював склад декілька років. Нормально, якщо будуть зміни. Не варто забувати, що в нас багато молоді, яка росте. Трубін, Додо, Корнієнко, Вітао, Бондар, Тете, Соломон, Фернандо, Мудрик, В’юнник. Їм допомагають досвідчені гравці. Дуже важливо правильно оцінювати ситуацію. Поговоримо про трансфери ближче до кінця сезону. Ще дуже багато матчів.

Відколи я прийшов у Шахтар, ми провели 22 матчі в єврокубках. Складні матчі, але ми зуміли обіграти Аталанту і Реал, розписати нічиї з Сіті, з Інтером, із Загребом. Чесно кажучи, я дуже люблю виклики, складні завдання. Відстаю на 4 очки від Динамо? Ну, так, але це виклик для нас. Великі матчі дають безцінний досвід молоді, я люблю складні матчі. Люблю, коли під час жеребкування нам випадають складні суперники", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар вдруге програв Ромі та безславно вилетів із Ліги Європи