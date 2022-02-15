Шахтар та Маріуполь зустрічались в рамках товариського матчу. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.

Товариський матч

Шахтар – Маріуполь – 1:2

Голи: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (аг.)

Шахтар несподівано програв Маріуполю – парад ганебних помилок "гірників"

Перший м'яч у поєдинку на совісті захисника збірної України Миколи Матвієнка, який помилився при передачі, а Кухарук майстерно скористався провалом.

Шахтар швидко відігрався завдяки влучному удару Тете. За кілька хвилин до фінального свистка підопічні Макревича вирвали перемогу. Бондар перервав простріл з правого флангу, але м'яч влучив Пятова та залетів у ворота.

Наступний матч Шахтар проведе 18 лютого проти Астани, початок о 16:00.

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