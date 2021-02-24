"У нас така ж кадрова ситуація, що й минулого тижня. Лише Джонатан Коен не готовий грати. Стартовий склад дізнаєтеся завтра. У нас здорова конкуренція, всі рвуться на поле.

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Команда проявила багато поваги до Шахтаря в першому матчі. Я впевнений, що завтра ми будемо готові битися за результат. Постараємося показати найкращий футбол і нав’язати боротьбу за вихід у наступний раунд. Ми хочемо докласти максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат. Будемо атакувати, будемо грати агресивніше.

Шахтар – хороша команда, у них сильна позиційна атака, вони добре працюють з м’ячем, оборона також в порядку. Ми постараємося створити достатньо моментів і заслужити перемогу", – сказав ван Леувен.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників у Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок гри о 19:55. До слова, "гірникам" зможуть допомогти уболівальники, адже київська влада дала дозвіл на часткове заповнення трибун НСК Олімпійський.

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