"Наверное, во многом это вопрос психологии игроков, ведь в первом тайме мы забили и должны были заканчивать первую половину матча со счетом 1:0. Однако те же ошибки, что были с Динамо, повторились и здесь: получили в раздевалку ответный мяч. Думаю, это давит больше на игроков психологически, 1:1 и 1:0 – два разных счета.

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Да и следует понимать, что Шахтер – это Шахтер, и психологическая составляющая никуда не девается. Во втором тайме были элементарные ошибки на флангах, в большей степени ошибки на правом фланге привели к взятию ворот. 10 место – максимум для Львова? Я не считаю, что это максимум.

Если посмотреть на ожидаемые очки, мы должны быть значительно выше в таблице. Снова мы возвращаемся к первому вопросу. Двойной разрыв между фактическим показателем и ожидаемыми очками – это, в основном, психологическая составляющая", – цитирует Дулуба официальный сайт Шахтера.

Отметим, что Львов был разбит "горняками" (1:6) и остался на 12-м месте с 16 пунктами в активе. Шахтер набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

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