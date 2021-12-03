Шахтер уничтожил Львов в поединке 17 тура УПЛ, а Михаил Мудрик стал одним из самых ярких игроков поединка. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Шахтер – Львов на Футбол 24.

Львов шокировал Шахтер на 17 минуте – Эрнест классным ударом из-за пределов штрафной застал врасплох Трубина, попав в дальний угол от стойки. До перерыва "горняки" отыгрались – Мудрик заработал пенальти, а Тете уверенно реализовал его.

Шахтер уничтожил Львов, забив 6 голов – Мудрик повторил ассистентский подвиг Месси и заработал пенальти

После перерыва Шахтер вышел вперед – Корниенко передачей с фланга нашел Педринью, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота. А дальше включился Мудрик: Михаил сначала ассистировал Бондаренко, а после удаления Махмутовича Львов посыпался окончательно. Марлос с пенальти, а затем Степаненко и Конопля с передач Мудрика добили львовян. Добавим, что недавно Месси записал в свой актив сразу 3 ассиста в матче чемпионата Франции.

Таким образом, "горняки" набрали 44 очка и возглавили турнирную таблицу УПЛ, Львов с 16 пунктами остался двенадцатым.