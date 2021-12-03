Шахтер в течение недели сильно критиковали за минимальную победу над Ингульцом, ведь "горняки" наиграли всего на 0,47 ожидаемых голов (антирекорд сезона). Отчасти такую ​​слабость можно было списать на усталость после выезда в Милан и отсутствие Де Дзерби на скамейке из-за дисквалификации – впрочем, в домашнем поединке со Львовом этим оправдаться было уже невозможно. Дончане обязаны были побеждать как можно увереннее.

"Оранжево-черные" неплохо начали встречу, упустив два голевых момента: на 13-й минуте Марлон вывел Тете один на один (Ильющенков спас Львов), а на 14-й всё тот же Тете пробивал с правого края штрафной в ближний угол. – голкипер парировал! Ещё через минуту бразилец головой замкнул скидку на линию вратарской. Над перекладиной!

Казалось, что Шахтер вот-вот дожмёт "горожан", но уже на 17-й минуте гости неожиданно открыли счёт! Дончане после выноса Романчука проиграли подбор в опорной зоне, позволив Довгому протолкнуть мяч на ход Эрнесту – малиец же сместился с левого полуфланга в центр, нанеся обводный удар из-под Марлона метров с 22-х. Сфера завертелась точно в дальний нижний угол. 0:1!

Пробудить зверя этим голом не удалось. Шахтер в течение 20 минут вообще ничем не отвечал, а вот подопечные Олега Дулуба создали ещё несколько хороших поводов для взятия ворот. В частности, на 30-й минуте Ременяк выстрелил с дистанции под левую штангу (Трубин парировал), а на 31-й Довгий опередил Трубина и пробил головой в пустые ворота – Антонио спас дончан!

В заключительной части первого тайма "горняки" таки вернули контроль над игрой. Львов начал садиться очень низко, но долгое время команда держалась. В какой-то момент хозяева сбились на дальние удары, большинство из которых спокойно накрыли защитники. Впрочем, на флангах было не столь спокойно: на 36-й минуте Тете ворвался на правый край штрафной и закрутил мяч мимо девятки, а на 45-й Мудрик обыгрался с Корниенко, влетел на левый край и получил по ногам от Романчука – пенальти! Тете уверенно его реализовал. 1:1.

В начале второго тайма Шахтер продолжил владеть инициативой, организовав несколько перспективных атак. Уже на 52-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби могли забивать в результате суеты и удара Антонио метров с 20-ти. От гола львовян спас Педринью, который заблокировал выстрел – впрочем, через три минуты он вывел "горняков" вперёд. Снова сработали фланги: Корниенко обыгрался с Мудриком в "стеночку" и исполнил подачу на линию вратарской, а бразилец замкнул головой – 2:1!

В середине второго тайма содержание игры не менялось. Шахтер так же доминировал, Львов ничем не отвечал, но большого количества моментов у ворот Ильющенкова не возникало. За 15 минут после гола Педринью можно вспомнить только угловой, в результате которого Тете пробил метров с трёх – голкипер спас "горожан". Роберто Де Дзерби вынужден был производить замены, выпустив сначала Сикана и Соломона, а затем прибавив к атаке Марлоса и Бондаренко.

Олег Дулуб в свою очередь освежил состав Нычем, Шиной и Семенивым, но эти ходы ничем не помогли. Шахтер давил, едва не забив на 72-й минуте (Сикан головой пробил над перекладиной). На 77-й хозяева таки вколотили третий гол: Мудрик обыгрался с Сиканом на левом фланге и прострелил на Бондаренко, а Артем замкнул в касание – 3:1! В этом эпизоде ​​было подозрение на офсайд, но после просмотра видеоповтора взятие ворот засчитали.

После этого Львов стал сыпаться. Уже на 81-й минуте Шахтер заработал пенальти в результате вбегания Сикана в штрафную и падения в результате столкновения с Махмутовичем (центрбек держал Даниила за руку). Арбитр просмотрел повтор и добавил к 11-метровому ещё и красную карточку за фол последней надежды. Марлос же легко реализовал приговор – 4:1.

На 87-й отличился ещё и Степаненко, принявший пас от Мудрика и с дальней дистанции угодивший в правую девятку. Точку же в противостоянии поставил вышедший на замену Конопля и замкнул кросс от Мудрика с левого фланга – 6:1. Это был уже третий ассист Михаила (прямо как у Месси в недавнем матче).

Шахтер громит Львов, набирает 51 очко и хотя бы на сутки отрывается от Динамо на три пункта. Львов с 16 зачётными баллами остаётся шестнадцатым.