"Напевно, великою мірою це питання психології гравців, адже в першому таймі ми забили й мали закінчувати першу половину матчу з рахунком 1:0. Однак ті самі помилки, що були з Динамо, повторилися й тут: отримали в роздягальню м'яч у відповідь. Гадаю, це тисне більше на гравців психологічно, 1:1 і 1:0 – два різні рахунки.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Та й слід розуміти, що Шахтар – це Шахтар, і психологічна складова нікуди не дівається. У другому таймі були елементарні помилки на флангах, більшою мірою помилки на правому фланзі призвели до взяття воріт. 10-те місце – максимум для Львова? Я не вважаю, що це максимум.

Якщо подивитися на очікувані очки, то ми повинні бути значно вище в таблиці. Знов ми повертаємось до першого запитання. Подвійний розрив між фактичним показником та очікуваними очками – це здебільшого психологічна складова", – цитує Дулуба офіційний сайт Шахтаря.

Зазначимо, що Львів був розбитий "гірниками" (1:6) та залишився на 12 місці з 16 пунктами в активі. Шахтар же набрав 44 очки та очолив турнірну таблицю УПЛ.

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