toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Колос: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

00:15 - Читати українською
Шахтер – Колос: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своих подопечных над ковалёвским колосом (3:1) в стартовом туре УПЛ.

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

"У нас не будет большого количества матчей. Календарь не такой плотный. Впереди игра с Динамо – и мы останавливаемся. Поняли, что нужно придать уверенности команде. Кроме физической, технической и тактической составляющих меня также заставляет переживать психологическая. Было очень важно добавить уверенности всем ребятам, которые играли в полуфинале, и мы выпустили их с абсолютно чистой совестью, понимая, что еще есть время до следующего матча.

Шахтер – Колос – 3:1 – видео голов и обзор матча с тремя пенальти для "горняков"

Да, очень сложно входить в сезон без паузы. Конечно, это не хорошо для нас, совершенно не было времени для отдыха. После полуфинала отдохнули один день, а уже через два играем в следующем сезоне. Странно, но это новое время. Прекрасно понимаем, что сейчас так нужно. И если так, то мы находимся здесь, продолжаем работать, мы – профессионалы. Знаем, что иногда жизнь не дает нам того, что мы хотим, не дает должного отдыха. Очень важно подходить к матчам с такими же амбициями и отдачей, как мы это делали в прошлом сезоне.

Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – минимум экспериментов от Каштру

Отдых перед Суперкубком? Послушайте, если бы мы были в Англии, наверное, умерли бы, нет? Будь мы в более сложных чемпионатах, наверное, было бы ужасно. Игроки готовы, и они сегодня хорошо себя показали. Как я уже сказал, после полуфинала психологическая составляющая заставляла меня переживать. Это было ненормальное для нас поражение. Ребята хорошо себя показали, создавали моменты, добились победы 3:1. Мы ошиблись? Нет, не ошиблись. Вратарь соперника отразил два отличных пенальти. Наша команда хорошо себя показала. Зачем отдыхать? Сейчас мы немного отдохнем и подготовимся к Динамо.

Что касается незабитых пенальти, то вратарь очень хорошо себя проявил и сделал два великолепных сэйва: на пенальти как Тайсона, так и Марлоса. Отличный голкипер. Трудный соперник. Прекрасно помню, что в двух последних матчах с Колосом мы победили со счетом 1:0 и 2:0, причем второй мяч нам удалось забить только на 90+4-й минуте. Очень сложная, хорошо организованная команда, которая смогла пробиться в Лигу Европы. Поэтому мы знали, что предстоит тяжелый матч. Было очень важно пройти через это с качественной игрой, что мы и сделали. Поздравляю своих игроков", – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Шахтер – Колос: неоднозначная победа фаворита и отраженные пенальти Волынца в "похмельном" матче УПЛ

blog_ava
Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ
21 августа
11808
Теги
Шахтер - Колос Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
37
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?