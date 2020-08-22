Шахтер – Колос: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"У нас не будет большого количества матчей. Календарь не такой плотный. Впереди игра с Динамо – и мы останавливаемся. Поняли, что нужно придать уверенности команде. Кроме физической, технической и тактической составляющих меня также заставляет переживать психологическая. Было очень важно добавить уверенности всем ребятам, которые играли в полуфинале, и мы выпустили их с абсолютно чистой совестью, понимая, что еще есть время до следующего матча.

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Да, очень сложно входить в сезон без паузы. Конечно, это не хорошо для нас, совершенно не было времени для отдыха. После полуфинала отдохнули один день, а уже через два играем в следующем сезоне. Странно, но это новое время. Прекрасно понимаем, что сейчас так нужно. И если так, то мы находимся здесь, продолжаем работать, мы – профессионалы. Знаем, что иногда жизнь не дает нам того, что мы хотим, не дает должного отдыха. Очень важно подходить к матчам с такими же амбициями и отдачей, как мы это делали в прошлом сезоне.

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Отдых перед Суперкубком? Послушайте, если бы мы были в Англии, наверное, умерли бы, нет? Будь мы в более сложных чемпионатах, наверное, было бы ужасно. Игроки готовы, и они сегодня хорошо себя показали. Как я уже сказал, после полуфинала психологическая составляющая заставляла меня переживать. Это было ненормальное для нас поражение. Ребята хорошо себя показали, создавали моменты, добились победы 3:1. Мы ошиблись? Нет, не ошиблись. Вратарь соперника отразил два отличных пенальти. Наша команда хорошо себя показала. Зачем отдыхать? Сейчас мы немного отдохнем и подготовимся к Динамо.

Что касается незабитых пенальти, то вратарь очень хорошо себя проявил и сделал два великолепных сэйва: на пенальти как Тайсона, так и Марлоса. Отличный голкипер. Трудный соперник. Прекрасно помню, что в двух последних матчах с Колосом мы победили со счетом 1:0 и 2:0, причем второй мяч нам удалось забить только на 90+4-й минуте. Очень сложная, хорошо организованная команда, которая смогла пробиться в Лигу Европы. Поэтому мы знали, что предстоит тяжелый матч. Было очень важно пройти через это с качественной игрой, что мы и сделали. Поздравляю своих игроков", – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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