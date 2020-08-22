Шахтар – Колос: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Ми не матимемо великої кількості матчів. Календар не такий щільний. Попереду гра з Динамо – і ми зупиняємось. Зрозуміли, що потрібно надати впевненості команді. Крім фізичної, технічної й тактичної складових мене також змушує непокоїтись психологічна. Було дуже важливо додати впевненості всім хлопцям, які грали в півфіналі, і ми випустили їх з геть чистою совістю, розуміючи, що ще є час до наступного матчу.

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Так, дуже складно входити сезон у сезон без пауси. Звісно, це недобре для нас, зовсім не було часу для відпочинку. Після півфіналу відпочили один день, а вже за два граємо в наступному сезоні. Дивно, проте це новий час. Чудово розуміємо, що зараз так треба. І якщо так, то ми перебуваємо тут, працюємо далі, ми – професіонали. Знаємо, що іноді життя не дає нам того, чого ми бажаємо, не дає належного відпочинку. Дуже важливо підходити до матчів з тими самими амбіціями та віддачею, як ми це робили минулого сезону.

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Відпочинок перед Суперкубком? Слухайте, якби ми були в Англії, напевно, померли б, ні? Якби були в складніших чемпіонатах, напевно, було б жахливо. Гравці готові, й вони сьогодні добре себе проявили. Як я вже сказав, після півфіналу психологічна складова змушувала мене хвилюватись. Це була ненормальна для нас поразка. Хлопці добре себе проявили, створювали моменти, здобули перемогу 3:1. Ми помилились? Ні, не помилились. Воротар суперника відбив два відмінних пенальті. Наша команда добре себе показала. Навіщо відпочивати? Зараз ми трохи відпочинемо й підготуємось до Динамо.

Щодо незабитих пенальті, то воротар чудово себе проявив і виконав два відмінних сейви: на пенальті як Тайсона, так і Марлоса. Гарний голкіпер. Непростий суперник. Добре пам’ятаю, що у двох останніх матчах із Колосом ми перемогли з рахунком 1:0 і 2:0, причому другий м’яч нам вдалося забити лише на 90+4-й хвилині. Дуже складна, добре організована команда, яка змогла пробитися до Ліги Європи. Тому ми знали, що попереду важкий матч. Було дуже важливо подолати це з якісною грою, що ми й зробили. Вітаю своїх гравців", – наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

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