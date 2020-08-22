toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Колос: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

00:15 - Читать на русском
Шахтар – Колос: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своїх підопічних над ковалівським Колосом (3:1) у стартовому турі УПЛ.

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

"Ми не матимемо великої кількості матчів. Календар не такий щільний. Попереду гра з Динамо – і ми зупиняємось. Зрозуміли, що потрібно надати впевненості команді. Крім фізичної, технічної й тактичної складових мене також змушує непокоїтись психологічна. Було дуже важливо додати впевненості всім хлопцям, які грали в півфіналі, і ми випустили їх з геть чистою совістю, розуміючи, що ще є час до наступного матчу.

Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

Так, дуже складно входити сезон у сезон без пауси. Звісно, це недобре для нас, зовсім не було часу для відпочинку. Після півфіналу відпочили один день, а вже за два граємо в наступному сезоні. Дивно, проте це новий час. Чудово розуміємо, що зараз так треба. І якщо так, то ми перебуваємо тут, працюємо далі, ми – професіонали. Знаємо, що іноді життя не дає нам того, чого ми бажаємо, не дає належного відпочинку. Дуже важливо підходити до матчів з тими самими амбіціями та віддачею, як ми це робили минулого сезону.

Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від Каштру

Відпочинок перед Суперкубком? Слухайте, якби ми були в Англії, напевно, померли б, ні? Якби були в складніших чемпіонатах, напевно, було б жахливо. Гравці готові, й вони сьогодні добре себе проявили. Як я вже сказав, після півфіналу психологічна складова змушувала мене хвилюватись. Це була ненормальна для нас поразка. Хлопці добре себе проявили, створювали моменти, здобули перемогу 3:1. Ми помилились? Ні, не помилились. Воротар суперника відбив два відмінних пенальті. Наша команда добре себе показала. Навіщо відпочивати? Зараз ми трохи відпочинемо й підготуємось до Динамо.

Щодо незабитих пенальті, то воротар чудово себе проявив і виконав два відмінних сейви: на пенальті як Тайсона, так і Марлоса. Гарний голкіпер. Непростий суперник. Добре пам’ятаю, що у двох останніх матчах із Колосом ми перемогли з рахунком 1:0 і 2:0, причому другий м’яч нам вдалося забити лише на 90+4-й хвилині. Дуже складна, добре організована команда, яка змогла пробитися до Ліги Європи. Тому ми знали, що попереду важкий матч. Було дуже важливо подолати це з якісною грою, що ми й зробили. Вітаю своїх гравців", – наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ

blog_ava
Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
00:02
6801
Теги
Шахтар - Колос Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
28
хв
Десна
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?