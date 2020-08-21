toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Колос – 3:1 – видео голов и обзор матча с тремя пенальти для "горняков"

21:50 - Читати українською
Шахтер – Колос – 3:1 – видео голов и обзор матча с тремя пенальти для "горняков"
Шахтер – Колос – 3:1 – видео голов и обзор матча / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер на классе переиграл ковалёвский Колос в стартовом туре Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

"Горняки" контролировали ход поединка, но сумели открыть счет только во втором тайме, потеряв до этого момента два шанса забить с 11-метровой отметки – Евгений Волынец парировал удары Тайсона и Марлоса.

Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – минимум экспериментов от Каштру

Однако, с уверенным исполнением Алана Патрика на 60-й минуте не справился даже он. Еще 10 минут спустя бразилец оформил дубль, завершив молниеносную контратаку Шахтера. Почти сразу Тете сделал счет разгромным – вингер завершил сольный проход курьезным голом от стойки.

Однако, Колос сумел избежать разгрома. На 76-й минуте Денис Костышин воспользовался ошибкой Трубина при подаче штрафного и отправил мяч в сетку.

Шахтер дожал Колос в матче УПЛ с тремя пенальти – голкипер гостей отбил два 11-метровых

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было
17:05
16499
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Колос Колос Шахтер - Колос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Севилья – Интер – видео голов
    Ліга Європи — 22:362360 Севилья – Интер – видео голов
18
час
:
12
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?