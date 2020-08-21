Шахтер – Колос – 3:1 – видео голов и обзор матча с тремя пенальти для "горняков"

Донецкий Шахтер на классе переиграл ковалёвский Колос в стартовом туре Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

"Горняки" контролировали ход поединка, но сумели открыть счет только во втором тайме, потеряв до этого момента два шанса забить с 11-метровой отметки – Евгений Волынец парировал удары Тайсона и Марлоса.

Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – минимум экспериментов от Каштру

Однако, с уверенным исполнением Алана Патрика на 60-й минуте не справился даже он. Еще 10 минут спустя бразилец оформил дубль, завершив молниеносную контратаку Шахтера. Почти сразу Тете сделал счет разгромным – вингер завершил сольный проход курьезным голом от стойки.

Однако, Колос сумел избежать разгрома. На 76-й минуте Денис Костышин воспользовался ошибкой Трубина при подаче штрафного и отправил мяч в сетку.

Шахтер дожал Колос в матче УПЛ с тремя пенальти – голкипер гостей отбил два 11-метровых