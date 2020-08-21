Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – минимум экспериментов от Каштру

Шахтер принимает Колос в поединке 1-го тура УПЛ 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Колос на "Футбол 24" стартует в 19:00. Поединок проходит на киевском НСК Олимпийский – именно эта арена станет домашней для "горняков" в сезоне 2020/21. Это пятый официальный матч в истории противостояний Шахтера и Колоса – все предыдущие поединки завершались победами украинского гранда.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

Команда Луиша Каштру всего несколько дней назад завершила сезон 2019/20, уступив Интеру в полуфинале Лиги Европы, а уже сегодня начинает новую кампанию. Для Колоса прошлый сезон стал триумфальным – команда Руслана Костышина финишировала на 6-й позиции УПЛ, а благодаря победе в плей-офф завоевала путевку в Лигу Европы 2020/21.

Стартовые составы:

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Маркос Антонио, Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Фернандо, Коваленко

Колос: Волынец – Зозуля, Петров, Максименко, Емец – Задоя – Смирный, Ориховский, Антюх, Морозко – Бондаренко

Запасные: Яшков, Кравченко, Новак, Милько, Богданов, Костышин, Ильин, Лысенко, Данфа.