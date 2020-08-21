Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – минимум экспериментов от Каштру

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Колос на "Футбол 24" стартует в 19:00. Поединок проходит на киевском НСК Олимпийский – именно эта арена станет домашней для "горняков" в сезоне 2020/21. Это пятый официальный матч в истории противостояний Шахтера и Колоса – все предыдущие поединки завершались победами украинского гранда.
Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ
Команда Луиша Каштру всего несколько дней назад завершила сезон 2019/20, уступив Интеру в полуфинале Лиги Европы, а уже сегодня начинает новую кампанию. Для Колоса прошлый сезон стал триумфальным – команда Руслана Костышина финишировала на 6-й позиции УПЛ, а благодаря победе в плей-офф завоевала путевку в Лигу Европы 2020/21.
Стартовые составы:
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Маркос Антонио, Марлос, Тайсон – Мораес
Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Фернандо, Коваленко
Колос: Волынец – Зозуля, Петров, Максименко, Емец – Задоя – Смирный, Ориховский, Антюх, Морозко – Бондаренко
Запасные: Яшков, Кравченко, Новак, Милько, Богданов, Костышин, Ильин, Лысенко, Данфа.