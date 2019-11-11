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Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

10:51 174 Читати українською
Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Центральный поединок 14-го тура УПЛ Шахтер - Динамо затмил расистский скандал.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Во время отчетного матча игроки "горняков" Тайсон и Дентиньо стали жертвами расистского поведения болельщиков. Бразильцы не могли сдержать слез.

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Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

Позже в сети появилось видео скандального эпизода, снятое непосредственно на фан-секторе болельщиков гостевой команды.

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Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Главное
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