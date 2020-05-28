Шахтер – Динамо: Суркис считает, что Классическое будет напоминать товарищеский матч

Президент Динамо считает, что проведение номинально выездного поединка против Шахтера на НСК Олимпийский не дает киевлянам никакого преимущества.

Как известно, поединок 24-го тура Шахтер – Динамо пройдет не в Харькове, где "горняки" проводят домашние матчи. Классическое будет сыграно на столичном НСК Олимпийский.

Динамо и Шахтер будут делить НСК Олимпийский, – журналист

"Думаю, что никакого преимущества не будет. Почему? Без зрителей и их поддержки никакого преимущества нет. По накалу матч может быть серьезного уровня, но он будет проходить, как товарищеская встреча. Это понятно всем.

Я смотрю матчи чемпионата Германии, так даже игра между Боруссией и Баварией была похожей на товарищескую игру", – рассказал Суркис в эфире Футбол News.

Напомним, матч Шахтер – Динамо пройдет 31 мая, начало в 17:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию Классического.

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