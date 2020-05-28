Шахтар – Динамо: Суркіс вважає, що Класичне нагадуватиме товариський матч

Президент Динамо вважає, що проведення номінально виїзного поєдинку проти Шахтаря на НСК Олімпійський не дає киянам жодної переваги.

Як відомо, поєдинок 24-го туру Шахтар – Динамо пройде не в Харкові, де "гірники" проводять домашні матчі. Класичне буде зігране на столичному НСК Олімпійський.

Динамо та Шахтар ділитимуть НСК Олімпійський, – журналіст

"Думаю, що жодної переваги не буде. Чому? Без глядачів та їхньої підтримки ніякої переваги немає. За напругою матч може бути серйозного рівня, але він буде проходити, як товариська зустріч. Це зрозуміло всім.

Я дивлюся матчі чемпіонату Німеччини, так навіть гра між Борусією і Баварією була схожою на товариську гру", – розповів Суркіс в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо пройде 31 травня, початок о 17:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію Класичного.

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