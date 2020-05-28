Динамо и Шахтер будут делить НСК Олимпийский, – журналист

Очевидно, донецкий Шахтер оставшиеся домашние матчи в текущем розыгрыше УПЛ будет играть на самом крупном стадионе Украины.

Шахтер, который в первой части сезона 2019/20 принимал своих оппонентов на харьковском ОСК Металлист, решил доиграть сезон в Киеве. Динамо, которое играло на Олимпийском, оставляет эту арену основной, а некоторые поединки будет проводить на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Таким образом, гранды украинского футбола будут делить НСК Олимпийский до конца сезона. Матчи Шахтера и Динамо будут разводить по дням. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

Заметим, "горняки" примут команду Михайличенко в рамках 24 тура УПЛ уже 31 мая. Матч Шахтер – Динамо начнется в 17:00 на НСК Олимпийский. Сейчас дончане уверенно лидируют в УПЛ, опережая киевлян на 13 очков.

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