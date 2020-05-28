Шахтер – Динамо: судейские назначения на Классическое и другие матчи 24 тура УПЛ

УАФ объявила состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 24 тура Премьер-лиги.

Центральный поединок 24 тура УПЛ между Шахтером и Динамо, который пройдет 31 мая на ОСК Олимпийский, рассудит Екатерина Монзуль. На этом же матче будет работать и VAR, за который будет отвечать Виталий Романов, информирует официальный сайт УАФ.

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Также назначены арбитрs и на другие поединки тура.

Колос – Десна – Юрий Иванов;

Александрия – Заря – Евгений Арановский (VAR – Николай Балакин);

СК Днепр-1 – Олимпик – Андрей Коваленко;

Карпаты – Мариуполь – Дмитрий Бондаренко;

Ворскла – Львов – Максим Козиряцкий.

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