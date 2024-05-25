СК Днепр-1 рисковал остаться без главного тренера уже на финише этого сезона.

Как стало известно Футбол 24, Юрий Максимов мог возглавить Колос. По крайней мере агенты предлагали клубу его услуги, однако президент ковалевцев Андрей Засуха решил сделать ставку на Александра Поздеева.

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СК Днепр-1 может завершить сезон в зоне еврокубков, но настроение в клубе совсем не оптимистичное. Максимов публично говорит, что летом ожидается массовый уход игроков. Колос имеет значительно более стабильную финансовую ситуацию, но скромнее задачи. "Хлеборобы" математически до сих пор не гарантировали себе выживание, проиграв 4 матча подряд.

Добавим, что действующий контракт Максимова с СК Днепр-1 рассчитан до лета 2025 года.

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