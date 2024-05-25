Цыганков лаконично подвел итоги сезона – не обошлось без отсылки к любимой кино вселенной
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков поделился эмоциями после завершения сезона 2023/24.
"Космическое завершение исторического сезона. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку на протяжении этого года. Да прибудет с вами Сила", – написал Цыганков в Instagram, поделившись фотографиями с игры, когда отпраздновал забитый гол с мечом из "Звездных войн".
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Добавим, что Цыганков провел шикарный завершающий матч сезона, оформив дубль и ассист в ворота Гранады. Еще лучше сыграл Артем Довбик, в активе которого хет-трик и результативная передача – это позволит форварду стать главным претендентом на Пичичи.
В текущем сезоне Виктор провел 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами.
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