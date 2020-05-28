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Шахтар – Динамо: суддівські призначення на Класичне й інші матчі 24 туру УПЛ

15:06 460 Читать на русском
Шахтар – Динамо: суддівські призначення на Класичне й інші матчі 24 туру УПЛ
Шахтар – Динамо розсудить Монзуль / УАФ

УАФ оголосила склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 24 туру Прем'єр-ліги.

 

Центральний поєдинок 24 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо, який пройде 31 травня на ОСК Олімпійський, розсудить Катерина Монзуль. На цьому ж матчі працюватиме і VAR, за який відповідатиме Віталій Романов, інформує офіційний сайт УАФ.

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Також призначено арбітрів і на інші поєдинки туру.

Колос – Десна – Юрій Іванов;

Олександрія – Зоря – Євген Арановський (VAR – Микола Балакін);

СК Дніпро-1 – Олімпік – Андрій Коваленко;

Карпати – Маріуполь – Дмитро Бондаренко;

Ворскла – Львів – Максим Козиряцький.

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